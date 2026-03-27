Detingut un metge per presumpta agressió sexual a dos pacients a Cullera

La investigació es va iniciar arran de la denúncia d’una víctima
El detingut té orde d’allunyament i ha sigut apartat del servici
La Guàrdia Civil ha detingut un facultatiu mèdic que exercia en un centre de salut de Cullera com a presumpte autor d’almenys dos delictes d’agressió sexual. Els fets es van conéixer després que una dona presentara una denúncia en el quarter, on relatava que havia acudit al servici d’urgències per malestar general.
Segons el seu testimoni, durant l’atenció mèdica, el professional hauria realitzat actuacions que la van fer sentir sexualment violentada, sota el pretext que eren necessàries per a la revisió. A partir d’esta denúncia, els agents encarregats de la investigació van localitzar una segona dona que afirmava haver patit fets similars.
Davant la gravetat dels indicis, es va procedir a la detenció d’un home de 35 anys, de nacionalitat veneçolana-francesa, a qui se li imputen dos delictes d’agressió sexual. Així mateix, el jutjat ha dictat ordes d’allunyament que li impedixen acostar-se tant a les víctimes com als centres mèdics de la localitat, i ha sigut apartat del seu lloc de treball.
La investigació ha sigut duta a terme per agents del Lloc Principal de Cullera, i les diligències han sigut remeses a la Secció de Violència sobre la Dona del Tribunal d’Instància de Sueca. Les autoritats han recordat la importància de denunciar qualsevol situació similar i han posat a disposició de la ciutadania els canals de contacte de la Guàrdia Civil.