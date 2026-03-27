El carcaixentí Arcadi España, nou ministre d’Hisenda
El valencià Arcadi España, natural de Carcaixent, ha pres possessió com a nou ministre d’Hisenda en substitució de María Jesús Montero.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, exsecretari d’Estat de Política Territorial i conseller d’Hisenda al govern de Ximo Puig, va començar a treballar durant el mandat de Zapatero i ha desenvolupat una trajectòria creixent dins del PSOE.
España ha promés el seu càrrec davant Sa Majestat el Rei, junt amb altres autoritats de l’Estat, en un acte institucional al Palau de La Zarzuela.
Arcadi España assumeix el càrrec amb diversos reptes importants, com portar un projecte de Pressupostos al Congrés i abordar el canvi del sistema de finançament autonòmic, especialment rellevant per a la Comunitat Valenciana.