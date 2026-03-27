Ivace+i convoca ajudes de 7,5 milions d’euros per a impulsar projectes innovadors
La convocatòria prioritza la innovació sostenible i les solucions tecnològiques
Les empreses podran presentar sol·licituds fins al 5 de maig
L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i) ha llançat una convocatòria d’ajudes dotada amb 7,5 milions d’euros per a impulsar projectes innovadors amb impacte real en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
Segons ha destacat la consellera d’Indústria, Marián Cano, l’objectiu és impulsar projectes que milloren la competitivitat de les empreses i generen valor afegit.
La convocatòria posa el focus en projectes d’innovació sostenible, alineats amb la economia circular i la responsabilitat ambiental, així com en el desenvolupament de solucions TEIC (tecnologies electròniques, de la informació i la comunicació) amb alt impacte.
El programa inclou dues línies principals: Innovació de Producte (INNOVAProd-CV) i Innovació TEIC (INNOVATEIC-CV), finançades en un 60 % per la Unió Europea a través del FEDER 2021-2027.
Les ajudes podran cobrir fins al 45 % dels costos subvencionables en petites empreses i fins al 35 % en mitjanes empreses.
Entre les actuacions subvencionables es troben el desenvolupament de nous productes, la millora significativa dels existents, la creació de prototips en entorns reals i el desenvolupament de noves aplicacions o solucions tecnològiques preparades per a la seua comercialització.
A més, la convocatòria contempla gastos com consultoria, registre de patents, adquisició de llicències, software i personal tècnic, sempre vinculats al desenvolupament del projecte.
El termini per a presentar sol·licituds estarà obert fins al 5 de maig, consolidant esta iniciativa com una oportunitat clau per a impulsar la innovació empresarial a la Comunitat Valenciana.