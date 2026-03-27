La Nit de les Miradetes d’Alzira engega el compte enrere per a la Setmana Santa d’Alzira
Alzira viurà esta nit un dels actes religiosos més emotius de la seua Setmana de Passió, avantsala de la Setmana Santa que s’estén enguany del 29 de març al 5 d’abril.
Es tracta de la Nit de les Miradetes, una tradició amb més de 200 anys d’història en què es produeix l’encontre entre la Confraria del Devallament de la Creu i la Real Confraria de la Verge dels Dolors.
Esta salutació entre les dos imatges es produeix a la Plaça Major d’Alzira, després dels viacrucis de cada confraria des de les parròquies de Sant Joan Baptista i l’Encarnació, amb un recorregut de vora un quilòmetre i mig.
La tradició representa una reconciliació històrica entre les dos confraries, i també recupera un significat popular vinculat als joves, que aprofitaven esta nit per guinyar l’ull a la persona amb què volien compartir les Pasqües, els anomenats “pasqüer” o “pasqüera”.
Després de la Nit de les Miradetes i amb el Pregó d’este dissabte, Alzira iniciarà oficialment la seua Setmana Santa 2026.