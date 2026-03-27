L’Ajuntament de Benetússer destina 250.000 euros a la reposició dels escenaris de Setmana Santa destruïts per la riuada
El ple municipal aprova una partida procedent del romanent de tresoreria
Es construirà un nou Pretori Romà per a la representació del Dijous Sant i el Divendres Sant
El ple de l’Ajuntament de Benetússer ha aprovat una modificació de crèdit per a incorporar al pressupost municipal de 2026 una partida de 250.000 euros, procedent del romanent de tresoreria, destinada a la adquisició i reconstrucció de nous escenaris de Setmana Santa.
L’almacén municipal on es guardava l’imponent Pretori Romà, utilitzat durant més de sis dècades per a representar el Judici de Jesús davant Pilat, va ser arrasat per la riuada de 2024, deixant el decorat totalment inservible.
La Setmana Santa de Benetússer, declarada en 2010 Festa d’Interés Turístic, és el principal atractiu del municipi i un esdeveniment que congrega milers de visitants cada any, consolidant-se com una de les cites més importants del calendari festiu local.
L’alcaldessa, Eva Sanz, ha destacat l’esforç del consistori per a que la celebració “torne a lluir com es mereix”, subratllant que es tracta d’una tradició que ha superat l’àmbit religiós per a convertir-se en una senya d’identitat del municipi i en el seu principal motor turístic.
Amb la partida pressupostària ja aprovada, l’Ajuntament preveu traure en les pròximes setmanes una licitació pública perquè les empreses interessades presenten propostes per a la construcció del nou escenari del Pretori Romà.