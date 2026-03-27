Limitació de cremes agrícoles durant Setmana Santa i Pasqua
Prohibides les cremes agrícoles entre el 2 i el 13 d’abril
Obligatori complir el Pla Local de Cremes en zones pròximes a sòl forestal
L’Ajuntament d’Alzira informa els llauradors de la necessitat de respectar estrictament les condicions establides per a les cremes agrícoles segons el Pla Local de Cremes. Estes condicions estan recollides en les declaracions responsables i en les autoritzacions excepcionals per canvi de cultiu.
Es recorda que qualsevol incompliment detectat pels agents de l’autoritat o personal inspector municipal comportarà la paralització immediata de la crema i l’inici del corresponent expedient sancionador segons la normativa vigent. L’aplicació rigorosa d’estes mesures és clau per a reduir el risc d’incendis forestals, protegir l’entorn natural i garantir la seguretat de la població.
Amb caràcter general, estes mesures afecten les cremes en terrenys agrícoles situats dins de la franja de 500 metres respecte a sòl forestal, inclosa en el Pla Local de Cremes. Les condicions poden variar segons la localització i l’època de l’any, i es poden consultar en la web municipal.
D’acord amb la normativa forestal vigent, durant el període comprés entre el Dijous Sant (2 d’abril) i el Dilluns de Sant Vicent (13 d’abril), totes les declaracions responsables i autoritzacions de crema queden sense efecte, per la qual cosa està totalment prohibida la realització de cremes agrícoles.
Per a més informació, l’Ajuntament oferix un servei d’assessorament tècnic per a resoldre dubtes a través del telèfon 96 245 92 69 o del correu electrònic mediambient@alzira.es