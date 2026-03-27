Pense Pensions Dignes complix 8 anys defenent sense descans el futur de les pensions
El col·lectiu celebra l’aniversari amb la lectura d’un manifest a la plaça de l’Ajuntament de Sueca
Reivindiquen pensions justes, la reducció de la bretxa de gènere i la protecció del sistema públic
El col·lectiu Pense Pensions Dignes ha convocat la ciutadania a la plaça de l’Ajuntament de Sueca per a commemorar el seu huité aniversari amb la lectura d’un manifest especial, com fan de manera habitual cada divendres de l’any.
Durant l’acte, els membres han fet balanç de la seua trajectòria i han destacat la necessitat de continuar reclamant pensions dignes i adaptades a les necessitats reals i als drets adquirits. La vicepresidenta i portaveu, Pilar Medrano, ha remarcat que, malgrat el cansament i la pèrdua de membres, el col·lectiu continua actiu després de huit anys perquè considera essencial defendre les pensions, especialment de cara a les generacions futures.
Medrano ha advertit també que les mesures actuals podrien implicar cotitzacions de fins a 40 o 50 anys per a accedir al 100% de la pensió, i ha posat l’accent en la bretxa de gènere, que situa les pensions de les dones al voltant d’un 30% menys a causa de la desigualtat salarial. A més, ha denunciat la situació de les pensions de viduïtat, que poden deixar moltes persones en situació de vulnerabilitat o risc de pobresa.
L’acte ha comptat amb la presència institucional de l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, així com de diversos regidors i del diputat autonòmic Benjamín Mompó, que han volgut mostrar el seu suport al col·lectiu. Sáez ha destacat la constància i perseverança del moviment i ha animat a continuar defensant un sistema públic de pensions “governe qui governe”.
Finalment, el col·lectiu ha recordat que la seua activitat va més enllà de les pensions, ja que també participen en la defensa d’altres causes socials com els desnonaments o l’antiracisme, i han fet una crida a la implicació dels més joves, subratllant que els drets socials només es mantenen si es defenen activament.