Sanitat incorpora noves funcionalitats a l’app GVA+Salut
La targeta SIP virtual i la visualització d’imatges clíniques, entre les principals novetats
L’aplicació es consolida com a canal digital clau entre ciutadania i sistema sanitari
La Conselleria de Sanitat ha actualitzat l’aplicació GVA+Salut amb noves funcionalitats orientades a facilitar l’accés de la ciutadania als serveis sanitaris i millorar la gestió digital de la informació clínica.
Entre les principals novetats destaca la targeta SIP virtual, que permet identificar-se sense necessitat de portar la targeta física, així com l’accés a imatges clíniques (radiografies, ecografies, etc.) i informes mèdics associats. Segons s’ha indicat, ja hi ha més de 65 milions d’imatges mèdiques disponibles per als usuaris, que poden consultar-se, descarregar-se i compartir-se de forma segura.
La nova versió de l’app també reforça el seu paper com a eina central de comunicació amb el sistema sanitari, permetent consultar historials clínics, proves, tractaments, vacunes i cites, així com gestionar diversos tràmits des del dispositiu mòbil.
Per a garantir la seguretat i protecció de dades, l’accés a determinades funcionalitats requerix sistemes d’identificació com Cl@ve, certificat digital o DNI electrònic.
Durant 2026, l’aplicació continuarà evolucionant amb noves funcionalitats, com ara una àrea de promoció de la salut amb el nom “Mis pautas de salud”, que oferirà informació personalitzada sobre hàbits saludables, benestar emocional, alimentació o exercici físic. També es preveu incorporar dades sobre nivells de pol·len per a persones amb al·lèrgies.
A més, es treballa en la millora de la gestió de cites i tràmits, amb opcions com la generació automàtica de justificants, la modificació o cancel·lació de cites sense anul·lació prèvia, o la possibilitat de sol·licitar cites en programes preventius.
En l’àmbit farmacèutic, la futura evolució de l’app permetrà gestionar millor els tractaments, incloent avisos per a renovació de medicació crònica, així com la consulta unificada de medicació de primària i hospitalària.
Finalment, també s’estan desenvolupant funcions addicionals com el registre de constants amb dispositius compatibles i ferramentes de geolocalització per a localitzar farmàcies o desfibril·ladors, amb l’objectiu de continuar avançant cap a una sanitat més accessible, digital i personalitzada.