Alberic viu amb gran devoció el seu Diumenge de Rams tot i el vent

Alberic va despertar este diumenge molt pendent de l’oratge. L’avís groc per forts vents posava en risc la celebració del Diumenge de Rams, un dels esdeveniments religiosos més destacats a la població.
Després de reunir-se i valorar la situació, l’ajuntament va decidir traslladar la benedicció de les palmes a la Parròquia de l’Esperit Sant, on també es va celebrar la missa que dona l’entrada a la Setmana Santa.
Recordem, a més, que Alberic ha recuperat actes tradicionals amb motiu del treball que s’està realitzant per declarar el Diumenge de Rams Festa d’Interés Turístic Provincial, com a primer pas per aconseguir el reconeixement d’este dia i la Setmana Santa en general com a Bé d’Interés Cultural.
Després d’una segona valoració de la situació climatològica, es va decidir finalment continuar amb la celebració del Concurs d’Encisams d’Alberic a la Muntanyeta, una tradició tan arrelada a la població que els seus orígens exactes es perden en el temps.
Una cita que també ret homenatge al passat agrícola d’Alberic i que reuneix multitud de visitants arribats de totes parts per degustar els encisams adobats.
Al concurs participen diferents veïns i associacions de dins i fora del poble, convertint-se en una oportunitat per recaptar fons. Així, el primer i segon premi anaren a parar a les mans dels Festers de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2026 i de les Filles de Maria 2026.
La celebració del Diumenge de Rams a Alberic va comptar amb la presència destacada de la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix.
Els actes continuaren per la vesprada amb el Festival de Bandes, el concert de la Societat Unió Musical d’Alberic o la Baixà dels Sants, que descansen ja a casa de cada Confrare Major perquè tot el poble puga gaudir dels característics Arreglos d’Alberic.
Amb tot, Alberic viu ja amb gran emoció la seua Setmana Santa.