Carlet celebra la Festa del Davantal amb una jornada plena de tradició i convivència

El Mercat municipal acull centenars de participants en esta peculiar celebració
Les ames de casa mantenen viva una tradició vinculada a la Setmana Santa
La ciutat de Carlet acull demà una nova edició de la Festa del Davantal, una de les celebracions més singulars del territori valencià, protagonitzada per les ames de casa del municipi. L’acte reunirà centenars de participants al Mercat municipal en una jornada marcada per la tradició i la convivència.
Esta festa se celebra en els dies previs a la Setmana Santa com a homenatge a una tradició antiga en què les dones estrenaven davantals nous durant les festes de Pasqua, quan les famílies eixien a la muntanya amb amics i compartien moments de celebració. Hui en dia, esta costum s’ha mantingut viva gràcies a la implicació de les ames de casa, que fa més de 40 anys que organitzen esta trobada anual.
Per a participar-hi, és imprescindible portar davantal, convertit en el símbol principal de la festa. Durant la jornada, les assistents gaudiran d’un ambient festiu amb berenar tradicional, que inclou productes típics com la mona, la llonganissa de Pasqua i la xocolatada, a més de música, cants i balls populars.
La celebració començarà a les 16 hores a l’Ajuntament de Carlet, des d’on les participants iniciaran un recorregut pels carrers de la ciutat acompanyades per una xaranga, fins a arribar al Mercat municipal, on finalitzarà l’acte amb el berenar conjunt.
La Festa del Davantal s’ha consolidat com una cita destacada del calendari festiu local, que combina identitat cultural, tradició i participació ciutadana, i que manté viu un costum que forma part de la memòria col·lectiva del municipi.