Carlet celebra la Festa del Davantal

Carlet es prepara per viure una de les seues tradicions més peculiars i singulars: la Festa del Davantal, una celebració que converteix cada any la ciutat en un escenari únic.
Les Ames de Casa de Carlet seran les protagonistes d’esta cita, que tindrà lloc al Mercat municipal, on centenars de dones es reuniran per lluir els seus davantals.
La Festa del Davantal rememora els anys en què les dones estrenaven davantals nous per Pasqua i celebraven a la muntanya, un costum que simbolitzava alegria, renovació i vida en comunitat. Amb el temps, s’ha consolidat com un dels actes més emblemàtics de la ciutat, mantenint viu l’esperit de la Setmana Santa i posant en valor la cultura local.
Des de fa més de 40 anys, les Ames de Casa celebren esta festa amb un ambient ple d’alegria, humor i creativitat. La gastronomia és protagonista, amb la mona de Pasqua, la llonganissa i la xocolate, que es comparteixen en un berenar que reforça els lligams comunitaris.
Després, la festa continua amb cants i balls populars, omplint l’espai de música i diversió i recordant les arrels i costums del poble.
Una celebració que manté vives les arrels culturals, combinant tradició, convivència i festa, i que cada any continua captivant veïns i visitants.