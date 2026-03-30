El Consell Valencià de Cultura alerta de la crisi de l’arròs en l’Albufera

Reclama fungicides excepcionals davant l’avanç del fong piricularia
Adverteix d’un possible impacte ecològic greu si s’abandona el cultiu
El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha llançat una crida d’urgència per a protegir el cultiu de l’arròs en l’entorn de Albufera de València. L’organisme demana autoritzacions excepcionals per a utilitzar fungicides més potents davant l’avanç del fong piricularia.
La plaga està provocant una reducció dràstica de la producció en zones del sud de València i posa en perill la supervivència de les explotacions agrícoles familiars. Segons el CVC, els tractaments actuals són insuficients davant la virulència del fong.
A més, s’advertix que l’abandonament del cultiu podria generar un greu desequilibri ecològic en l’Albufera, afectant fauna, flora i qualitat de l’aigua. L’organisme insistix que l’arròs és clau per al manteniment de l’ecosistema.
Finalment, el CVC reclama a les administracions que actuen amb rapidesa per concedir estos permisos i evitar que la plaga es convertisca en irreversible, protegint així un sector essencial i un símbol cultural valencià.