El MUMA d’Alzira acull una exposició amb més de 130 obres d’art gràfic contemporani

El MUMA d’Alzira acull des del passat divendres l’exposició “Estampes en transició.
Obra gràfica de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia”, una mostra que reuneix més de 130 obres de més d’un centenar d’artistes.
L’exposició, de entrada gratuïta, presenta una àmplia varietat de tècniques com xilografia, linografia, aiguafort, aguatinta, litografia i serigrafia, oferint una visió diversa de l’art gràfic contemporani.
Entre els artistes representats destaquen noms de referència com Josep Renau, Manuela Ballester, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Equipo Crónica o Carmen Calvo, entre molts altres.
Algunes de les peces exposades són proves d’artista o obres dedicades, aportant un valor afegit a la col·lecció, que va ser llegada a la Universitat de València en 1999.
La mostra, organitzada per la Universitat de València amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira, es podrà visitar fins al pròxim 15 de juny.
Una oportunitat per gaudir a Alzira d’una destacada selecció d’art contemporani d’àmbit nacional i internacional.