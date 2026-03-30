Els trasllats omplin de solemnitat les nits de la Setmana Santa d’Alzira

La Setmana Santa d’Alzira és una de les més representatives de la Comunitat Valenciana, amb una tradició que perdura al llarg dels segles i que atrau veïns, veïnes i visitants de tota la comarca.
Cada any, les confraries del municipi participen activament en una setmana plena de processons, actes de devoció i moments que reforcen el sentiment de comunitat.
Una de les tradicions més destacades a Alzira són els trasllats. Es tracta de processons nocturnes en què les imatges religioses, custodiades pels confrares, es desplacen des de les seues seus o domicilis fins als dossers on seran exposades. Estes marxes, carregades de solemnitat i emoció, representen un dels moments més esperats de la Setmana Santa, amb els confrares i els veïns acompanyant les imatges al llarg del seu recorregut.
Els trasllats, que van començar Diumenge de Rams, en concret els nou primers que isqueren, no només impliquen un gran esforç logístic, sinó que també aporten una bellesa especial a la festivitat, amb el silenci trencat pel so dels tambors i la llum de les espelmes que il·luminen els carrers de la ciutat. Estes processons són una mostra del profund arrelament de la Setmana Santa a Alzira i de la implicació de tota la comunitat en la seua celebració.
La Setmana Santa d’Alzira reflecteix la devoció de tot el municipi, on els trasllats, les processons i les tradicions formen part d’una celebració que manté viu l’esperit religiós i cultural de la ciutat.