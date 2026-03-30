La Conselleria de Sanitat destina més de 5,8 milions d’euros a programes contra les addiccions

Augmenta un 30 % la inversió per reforçar la prevenció i l’atenció
Les ajudes inclouen reinserció social, prevenció escolar i suport a entitats locals
La Conselleria de Sanitat ha convocat subvencions per un import total de 5.844.750 euros destinades a programes de prevenció, atenció i reinserció social de persones amb drogodependències i altres trastorns addictius en la Comunitat Valenciana.
Este pressupost suposa un increment del 30 % durant la legislatura, dins de l’estratègia del Consell per a reforçar les polítiques de salut mental i adiccions. Segons el director general de Salut Mental i Adiccions, Bartolomé Pérez Gálvez, l’objectiu és situar la prevenció i l’atenció com una prioritat de salut pública.
La convocatòria finança diferents tipus de programes, com centres de dia, serveis d’intervenció de baixa exigència, atenció a persones amb problemes jurídico-penals i iniciatives específiques per al tractament del joc patològic. També inclou unitats de prevenció comunitària i projectes d’entitats sense ànim de lucre i associacions d’ajuda mútua.
La major part dels fons, 3,9 milions d’euros, es destinen a programes de prevenció, mentre que 1,7 milions es dirigeixen a iniciatives de reinserció social. A més, es reserven quantitats específiques per a l’atenció en l’àmbit jurídico-penal i per a associacions relacionades amb l’alcoholisme.
Les ajudes podran ser sol·licitades per entitats locals i organitzacions sense ànim de lucre que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana. El termini de presentació estarà obert fins al 23 d’abril i haurà de realitzar-se de manera telemàtica. Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva i es valoraran criteris com la cobertura poblacional i l’eficàcia dels programes.
Amb esta convocatòria, la Generalitat reforça la seua estratègia en matèria de salut mental i addiccions, integrada en el pla de subvencions 2024-2027, amb l’objectiu de millorar la prevenció i l’atenció integral a les persones afectades.