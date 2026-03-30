La Crida d’Alberic va encendre la nit amb tradició, música i dansa abans del Diumenge de Rams.

Enguany, la nit prèvia al Diumenge de Rams, el poble d’Alberic va tornar a vestir-se de festa i tradició amb un dels seus actes més emblemàtics.
Dos cavalls blancs, el so de la percussió i el ball de la Moma van anunciar l’arribada del dia més gran per a la localitat.
Este esdeveniment, recuperat l’any passat després d’un temps sense celebrar-se, va tornar a captivar veïns, veïnes i visitants, omplint els carrers d’ambient festiu i recordant les antigues tradicions del poble.
La Crida va començar a les 22.00 h des de la Muntanyeta i va finalitzar al carrer Ramón i Cajal (Glorieta), oferint un recorregut que va combinar elements musicals, visuals i culturals que fan únic aquest acte. Durant tot el trajecte, els participants van poder gaudir de la coreografia del ball de la Moma, els ritmes intensos de la percussió i la presència dels cavalls, creant un espectacle que barrejava emoció i devoció.
A més, l’esdeveniment va comptar amb el suport del SARC (Servici d’Assistència i Recursos Culturals) de la Diputació de València, que va assegurar el desenvolupament de l’acte amb la solemnitat i la màgia que caracteritzen esta nit, reforçant la importància de recuperar i conservar les tradicions culturals del municipi.