La fe ompli els carrers de Tous amb el Divendres de Dolors

Els dossers de Tous ja es troben instal·lats a les llars dels Confrares Majors, preparats per acollir la visita de veïns, veïnes i persones curioses que arriben des de diferents punts de la comarca i de tota la Comunitat.
El Divendres de Dolors, després de la missa solemne en record dels confrares difunts, van començar els trasllats. Seguint la tradició, la Verge Dolorosa i el Crist de la Bona Mort van ser els primers a recórrer en processó els carrers del poble.
Després de completar cadascun el seu recorregut, les dues imatges es van trobar a l’avinguda Constitució, on va tindre lloc un emotiu acte d’acomiadament abans de ser traslladades als seus respectius dossers. La imatge de la Verge Dolorosa es pot visitar a l’avinguda Constitució número 12, mentre que el Crist de la Bona Mort es troba al carrer Sant Josep número 4.
El dissabte es van completar els trasllats amb les imatges del Sant Calze, Jesús en la Columna, Jesús de Natzaré i el Sant Sepulcre, que també van ser portades a les cases dels seus Confrares Majors. Amb estos actes i la celebració del Diumenge de Rams, Tous ha donat oficialment el tret d’eixida a la Setmana Santa 2026.