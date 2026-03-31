Alzira viu el segon dia de trasllats amb cinc confraries als carrers

La ciutat d’Alzira va viure una nova jornada destacada de la seua Setmana Santa amb el segon dia de trasllats, protagonitzat per la participació de cinc confraries i germandats.
L’ambient als carrers va estar marcat per la solemnitat i el respecte, amb nombrosos veïns i visitants seguint els recorreguts.
Durant la nit, les imatges van ser traslladades fins als dossers, en processons que van recórrer diferents punts del municipi. Els confrares, fidels a la tradició, van acompanyar cada pas amb un gran sentit de devoció, creant escenes carregades d’emoció i simbolisme.
Esta segona jornada va tornar a posar de manifest l’arrelament d’esta celebració a Alzira. El so dels tambors va contribuir a crear una atmosfera única, que va captivar els assistents.
Amb estos actes, la Setmana Santa d’Alzira va reafirmar el seu paper com una de les cites més significatives del calendari local, capaç de combinar tradició, participació i sentiment col·lectiu.