Cullera aconsegueix una xifra rècord de 57.784 euros per a la lluita contra el càncer

Increment històric de la recaptació solidària
La implicació ciutadana i el suport local impulsen la investigació
Cullera ha tornat a destacar pel seu alt nivell de solidaritat, aconseguint recaptar 57.784 euros en 2025 a través de diverses iniciatives impulsades per la Junta Local de l’AECC, amb la participació de veïns, empreses i entitats del municipi. Esta xifra suposa un rècord històric, superant la quantitat de l’any anterior i consolidant una tendència de creixement sostingut.
La presidenta de l’entitat, Maribel Vallet, ha remarcat que la recaptació és clau perquè la totalitat dels fons es destinen a la investigació contra el càncer, i ha subratllat que en l’última dècada s’ha aconseguit quasi quadruplicar la quantitat recaptada, evidenciant el fort compromís de la ciutadania.
Des de l’associació es posa en valor que el municipi manté una alta participació social i un augment constant de socis, fet que permet continuar impulsant activitats solidàries. A més, es destaca la importància de seguir sumant esforços, especialment entre la gent jove, per a mantindre i reforçar la lluita col·lectiva contra el càncer en els pròxims anys.