El Consorci de la Ribera i Limne instal·len 15 panells per a conscienciar sobre el risc d’inundació

Una xarxa informativa per a millorar la cultura de prevenció
Restauració ambiental i resiliència davant fenòmens extrems
El Consorci de la Ribera i la Fundació Limne han instal·lat 15 panells interpretatius en 13 municipis amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre el risc d’inundacions i oferir informació pràctica d’autoprotecció. Estos panells, situats en zones d’ús públic pròximes a les actuacions, permeten consultar mapes de risc, zones inundables i pautes d’actuació davant emergències, reforçant així la seguretat de la població.
La iniciativa també serveix per a explicar els resultats del projecte “Canya a la Canya”, que ha impulsat la restauració del bosc de ribera, la retirada d’espècies invasores i la millora de l’estabilitat dels marges fluvials. En este sentit, es posa en valor la importància de la gestió ambiental per a augmentar la resiliència del territori davant fenòmens extrems com les DANAs, alhora que es fomenta una major consciència ciutadana sobre el medi natural i el risc.