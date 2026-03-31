Joves d’Alzira proposaran millores per als espais verds a través d’un projecte europeu

Els membres del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de Secundària d’Alzira treballen este trimestre en propostes per millorar la vida de la ciutadania, amb especial atenció als espais verds urbans.
Els joves participen, a més, en el projecte europeu de participació ciutadana Real Urban Green, centrat en l’anàlisi i millora dels entorns naturals dins de les ciutats.
En este marc, han rebut la visita de personal investigador de la Universitat de València i han realitzat una sessió pràctica al parc Pere Crespí, on han analitzat aspectes com l’estat del sòl, la humitat, la biodiversitat o la diferència de temperatura entre zones amb ombra i sol.
Amb els resultats obtinguts, elaboraran propostes de millora per a este espai verd, que es completaran amb les aportacions del Consell de Medi Ambient i del veïnat.
Alzira impulsa així la participació juvenil en la construcció d’una ciutat més sostenible i adaptada al futur.