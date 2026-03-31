La Generalitat incorpora 108 nous agricultors amb ajudes de més de 41.000 euros

La Generalitat ha impulsat la incorporació de 108 nous agricultors al camp valencià amb una inversió de 4,43 milions d’euros, que suposa una ajuda mitjana de més de 41.000 euros per beneficiari.
El president, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat especialment la presència femenina en estes incorporacions, ja que el 58 % corresponen a dones, reforçant el paper de la dona en el sector agrari.
Per províncies, les ajudes han arribat a 54 agricultors de València, 30 de Castelló i 24 d’Alacant, amb la participació de diferents organitzacions agràries en la seua tramitació.
Estes subvencions formen part d’un programa global de 29 milions d’euros destinat a joves i nous agricultors, que ha rebut centenars de sol·licituds en tota la Comunitat Valenciana.
A més, el Consell ha destacat el suport al sector per afrontar els reptes actuals, com l’augment de costos o la situació internacional, i ha anunciat noves línies per fomentar el consum de productes valencians.
Durant la visita a la Finca Sinyent, també s’ha posat en valor la innovació agrària, amb investigacions en noves tècniques de cultiu i projectes per obrir nous nínxols de mercat.
Una aposta per reforçar el relleu generacional i garantir el futur del camp valencià amb més suport i innovació.