Sueca acull la presentació d’un informe sobre l’impacte de la DANA en els sòls agraris

Els estudis conclouen que la qualitat del sòl no s’ha vist compromesa
Inversions i ajudes per a recuperar la capacitat productiva dels camps
La Generalitat ha triat Sueca per a presentar un informe sobre l’impacte de la DANA en els sòls agraris, elaborat per l’IVIA, que conclou que la qualitat del sòl no s’ha vist compromesa malgrat els efectes de la riuada de 2024. L’estudi, considerat sense precedents, ha analitzat més de 47.000 hectàrees afectades, confirmant que els terrenys continuen sent fèrtils i aptes per al cultiu.
El projecte, amb una inversió de 395.000 euros, ha permés desenvolupar una estratègia per a restaurar la capacitat productiva dels camps i garantir la seua sostenibilitat futura, adaptant-los als reptes del canvi climàtic. A més, la Generalitat ha anunciat una inversió global de 26,7 milions d’euros per a la recuperació del sector agrari, incloent-hi ajudes de fins a 6.000 euros per hectàrea per a la replantació.
La presentació, celebrada a la Muntanyeta dels Sants, posa en valor el paper de Sueca com a referent agrícola dins del Parc Natural de l’Albufera, així com la importància de la investigació científica i la col·laboració del sector agrari en la recuperació després del temporal.