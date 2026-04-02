AVA-ASAJA reclama ajudes automàtiques per al camp davant les traves burocràtiques

Denuncien que milers d’agricultors podrien quedar fora de les subvencions

Aguado demana un sistema àgil com el de les ajudes durant la guerra d’Ucraïna

L’organització agrària AVA-ASAJA ha advertit que les noves ajudes del Ministeri d’Agricultura per a compensar l’encariment dels fertilitzants podrien deixar fora a milers d’agricultors de la Comunitat Valenciana a causa de les traves burocràtiques i requisits digitals exigits per a sol·licitar-les.

El president de l’entitat, Cristóbal Aguado, ha criticat que el sistema actual obliga els agricultors a presentar una declaració responsable telemàtica, amb requisits com disposar de firma digital, ingressos mínims i conservació de factures durant anys, a més d’un termini molt reduït per a tramitar-la.

Aguado ha reclamat que, si realment es vol ajudar al sector, les ajudes haurien de concedir-se “d’ofici i sense tràmits”, com es va fer en altres ocasions, ja que considera que el procediment actual dificulta especialment l’accés a petits agricultors i persones majors, que representen una part important del sector agrari valencià.

Segons AVA-ASAJA, la situació es veu agreujada per factors com la mitjana d’edat elevada dels agricultors, la falta de formació digital específica i les deficiències en la cobertura d’internet en zones rurals, elements que compliquen encara més la gestió de tràmits electrònics.

L’organització també ha qualificat les ajudes com a insuficients, amb quanties de 55 euros per hectàrea en regadiu i 22 en secà, considerant que la càrrega burocràtica és desproporcionada respecte a l’import a percebre.

Finalment, AVA-ASAJA ha instat el Ministeri d’Agricultura a rectificar el sistema actual i adoptar un model de concessió automàtica, amb l’objectiu que les ajudes arriben de manera ràpida, directa i sense obstacles als professionals del camp afectats pels sobrecostos de producció.

