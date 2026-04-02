Cullera licita la reforma integral de l’IES Llopis Marí amb una inversió de 2,2 milions d’euros

El projecte modernitzarà instal·lacions educatives i esportives del centre
Inclou un nou gimnàs, millores en pistes, accessibilitat i espais exteriors
L’Ajuntament de Cullera ha tret a licitació les obres de reforma integral de l’IES Llopis Marí, amb una inversió total de 2.234.247,64 euros, amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions educatives i esportives del centre i millorar el confort i la funcionalitat per a alumnat i professorat.
Nou gimnàs i ampliació d’espais
El projecte preveu la demolició de l’actual pavelló i la construcció d’un nou gimnàs de 742 m², que comptarà amb sala esportiva, vestuaris, dutxes, lavabos, despatx, sala d’instal·lacions i magatzem, a més d’un futur espai annex per a emmagatzematge.
El disseny aposta per la funcionalitat, accessos directes i ventilació natural, amb una estructura modular i adaptada al clima, reduint desplaçaments interns i millorant l’ús de l’espai.
Renovació de pistes esportives i entorn
Les actuacions inclouen la reforma de dues pistes esportives de 32×44 m i 22×44 m, amb senyalització per a la pràctica de futbol sala, handbol, bàsquet, voleibol, bàdminton i tenis, així com l’anivellament del paviment i la millora de l’espai exterior.
També es contempla la pintura general del centre, la millora de l’accessibilitat i l’adequació dels espais interiors i exteriors.
Finançament dins del Pla Edificant
El projecte s’emmarca en el Pla Edificant, amb competències delegades a l’Ajuntament. Inicialment dotat amb 1,4 milions d’euros, el pressupost ha augmentat en més de 700.000 euros per a adaptar-se a noves necessitats tècniques i garantir l’execució correcta de les obres.
Actuacions prèvies al centre
L’IES Llopis Marí ja ha comptat amb inversions anteriors, com la reforma del mòdul de cuina per a cicles formatius i la renovació del tancat perimetral, contribuint a la modernització progressiva de les seues instal·lacions.