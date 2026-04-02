El Forn de Los Hermanos Durá d’Alberic intensifica la seua activitat per al Dijous Sant

Més d’un segle d’història avala la tradició del forn
Preparació de productes típics amb qualitat i sabor autèntic per a Setmana Santa
El Forn de Los Hermanos Durá treballa intensament este Dijous Sant, preparant els seus productes tradicionals amb motiu de la Setmana Santa.
Amb una trajectòria que es remunta a 1909, este forn familiar acumula més d’un segle d’història, consolidant-se com un referent local en l’elaboració de productes artesans.
La seua dedicació i experiència permeten oferir elaboracions de qualitat i sabor autèntic, mantenint vives les receptes tradicionals que formen part del patrimoni gastronòmic de la zona, especialment en dates assenyalades com la Setmana Santa.