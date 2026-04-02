La Confraria de Jesús Natzaré guanya el primer premi del Concurs de Dossers de Setmana Santa 2026 a Sueca

Sueca, 02/04/2026. La Confraria del Sant Sepulcre ha celebrat l’entrega de premis del 12é Concurs de Dossers de Setmana Santa 2026, un certamen que reconeix la qualitat i la creativitat dels muntatges exposats per les diferents confraries de la ciutat.
En esta edició, el primer premi ha sigut per a la Confraria de Jesús Natzaré, amb una composició dedicada a la Verge del Sufragi i Jesús Natzaré, destacant per la seua presentació i valor artístic.
El segon premi ha recaigut en la pròpia Confraria del Sant Sepulcre, amb la imatge del Crist Jacent, mentre que el tercer premi ha sigut per a la Confraria de la Verge Dolorosa, amb la representació de la Verge Dolorosa.
A més, han rebut guardó i diploma acreditatiu altres confraries participants com la Confraria de la Pietat, l’Ecce-Homo i la Flagel·lació de Jesús, reconeixent així la seua contribució a la tradició i a la qualitat artística dels dossers.
L’acte d’entrega de premis, celebrat en el casal de la Falla Verge de Sales, ha comptat amb la presència de representants institucionals com l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, i altres autoritats locals, així com membres del món confraternal i festiu.
Este concurs, que arriba a la seua dotzena edició, s’ha consolidat com una cita destacada dins de la Setmana Santa de Sueca, posant en valor la tradició, la devoció i el treball artesanal de les confraries participants.