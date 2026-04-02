La Generalitat impulsa “Pasqua als Parcs 2026” amb activitats gratuïtes en espais naturals

El programa oferix rutes, tallers i experiències úniques en parcs naturals
S’esperen més de 40.000 visitants durant Setmana Santa i Pasqua
La Generalitat ha iniciat la campanya “Pasqua als Parcs 2026” amb la posada en marxa de 95 activitats gratuïtes en espais naturals protegits, amb l’objectiu de fomentar el coneixement i gaudi del patrimoni natural de la Comunitat Valenciana.
La programació inclou una àmplia varietat de propostes com rutes guiades, tallers, gincanes, experiments i activitats marines, pensades per a tots els públics. Entre les experiències més destacades es troba la possibilitat de navegar en catamarà per la Reserva Natural del Cap de Sant Antoni, així com activitats d’observació d’espècies com l’Artemia en les llacunes salines.
Els espais participants inclouen parcs tan emblemàtics com el Parc Natural de les Llacunes de la Mata-Torrevella, el Parc Natural del Montgó, el Parc Natural de les Hoces del Cabriol, el Parc Natural del Túria o el Parc Natural de l’Albufera, entre altres.
A més, el programa incorpora activitats educatives com la col·locació de caixes niu, anàlisi de fauna mitjançant fototrampeig i visites guiades a espais de gran valor ecològic, fomentant així la sensibilització ambiental i la participació ciutadana.
Durant estes dates, es preveu la visita de més de 40.000 persones als espais naturals protegits, que comptaran amb una àmplia xarxa de serveis com centres d’interpretació, rutes senyalitzades, àrees recreatives i punts d’informació.
Amb el lema “Els parcs naturals comencen en els seus pobles”, la campanya posa en valor el paper de les 116 poblacions vinculades a estos espais, així com la importància de les activitats tradicionals en la conservació del medi natural.
La majoria de les activitats requerixen inscripció prèvia, consolidant esta iniciativa com una oportunitat per a descobrir, protegir i disfrutar del patrimoni natural valencià durant la Pasqua.