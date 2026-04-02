La Germandat de la Santa Cena guanya el primer premi de dossels a Alzira

El dossel vencedor aconseguix 79 punts en una competició molt ajustada
La Confraria de la Verge de la Soledat queda en segona posició per un punt
La ciutat d’Alzira ja compta amb el seu dossel guanyador, després que la Germandat de la Santa Cena haja obtingut el primer premi amb un total de 79 punts, consolidant-se com la proposta més valorada d’enguany.
La competició ha estat especialment ajustada, ja que en segona posició ha quedat el dossel de la Confraria de la Verge de la Soledat i la Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, que ha aconseguit un punt menys, evidenciant la gran qualitat i nivell dels participants.
Este reconeixement posa en valor el treball artesanal, la dedicació i la tradició de les germandats participants, que any rere any contribueixen a mantindre viva una de les expressions més característiques de la Setmana Santa alzirenya.
Amb este resultat, la Germandat de la Santa Cena es convertix en protagonista destacada d’esta edició, reafirmant la importància dels dossels com a elements clau del patrimoni cultural i religiós de la ciutat.