Torrent viu el punt àlgid de la Setmana Santa amb un Dimecres Sant multitudinari i un Dijous ple d’actes

Dimecres Sant multitudinari amb gran participació i nombrosos actes
Dijous Sant amb processons fins a la matinada i la Processó del Silenci
La Setmana Santa de Torrent ha arribat al seu punt àlgid amb un Dimecres Sant molt intens, marcat per una gran participació i nombrosos actes simultanis.
Des de la vesprada fins a la mitjanit, processons, trasllats penitencials i representacions com l’Encontre de la Verònica o les Tres Caigudes de Jesús van omplir els carrers de devoció, destacant l’alta assistència de públic i el fort arrelament d’esta tradició a la ciutat.
Entre els actes més rellevants van destacar la Processó de les Torxes, el trasllat de Jesús de Medinaceli i diversos viacrucis i representacions teatrals, que van aportar solemnitat i emoció a la jornada.
Després d’esta jornada multitudinària, Torrent es prepara per a un Dijous Sant igualment intens, amb una completa programació de processons i actes religiosos que s’allargaran fins a la matinada, culminant amb la solemne Processó del Silenci i del Perdó.