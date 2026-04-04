El Consorci de Museus amplia la programació de Pasqua amb activitats familiars a València, Castelló i Alacant
Tallers, visites i propostes culturals per a tots els públics
Impuls a la convivència i a l’aproximació a l’art contemporani
El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha posat en marxa una programació especial de Pasqua sota el lema “A Pasqua, fem rogle!”, amb activitats que es desenvolupen fins al 12 d’abril en el Centre del Carme Cultura Contemporània de València, l’Espai d’Art Contemporani de Castelló i el Museu d’Art Contemporani d’Alacant. L’objectiu principal és fomentar la convivència i acostar la cultura a tots els públics, especialment al públic familiar.
La programació inclou tallers gratuïts per a xiquets i xiquetes de 0 a 12 anys, visites guiades i activitats participatives que permeten descobrir exposicions i pràctiques artístiques contemporànies. En el cas del Centre del Carme, destaquen propostes com concerts, recorreguts per exposicions i tallers creatius, mentre que a Castelló i Alacant s’ofereixen experiències familiars que combinen art, joc i reflexió. Amb esta iniciativa, els museus es consoliden com a espais de trobada, aprenentatge i oci cultural durant les vacances de Pasqua.