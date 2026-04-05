IV Concurs de Fotografia de la Setmana Santa a Alberic

La Setmana Santa torna a ser protagonista a través de la fotografia
El concurs premia les millors imatges amb guardons econòmics i incentius al comerç local
Amb la Setmana Santa, torna també la fotografia a Alberic amb la celebració del IV Concurs Fotogràfic de la Setmana Santa d’Alberic. Les imatges podran presentar-se des del 6 fins al 21 d’abril de 2026, i s’acceptaran totes aquelles fotografies relacionades amb la Setmana Santa d’Alberic 2026 que complisquen els requisits establits en les bases.
El certamen contempla diversos premis econòmics per a les millors imatges: un primer premi de 500 euros, un segon premi de 200 euros i un tercer premi de 100 euros. A més, entre totes les persones participants se sortejaran quatre xecs de 50 euros per a consumir en el comerç local d’Alberic, fomentant així també l’economia del municipi.
Les persones interessades poden consultar les bases del concurs, requisits i forma de participació a través de l’enllaç facilitat per l’organització : https://bit.ly/4sIf46o
Amb esta iniciativa, Alberic aposta per posar en valor la seua tradició, cultura i patrimoni festiu a través de la mirada artística de la ciutadania.