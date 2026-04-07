AVA-ASAJA denuncia hortalizas valencianas ruinoses en camp i cares al consumidor

La associació reclama investigar la cadena de valor i augmentar els controls sobre les importacions
També demana més solucions contra el mildiu i mesures per garantir preus justos
El mant verd de l’horta valenciana, ja en plena primavera, amaga uns números rojos per als productors i una situació cada vegada més negra per als consumidors. L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) adverteix que els preus que perceben els productors per les hortalisses estan patint una tendència a la baixa durant les últimes setmanes, fins al punt de situar-se en molts casos per sota del llindar de rendibilitat, mentre que, per contra, els preus que paguen els consumidors es mantenen estables o fins i tot augmenten en el supermercat.
AVA-ASAJA subratlla la caiguda de cotitzacions en origen d’hortalisses d’hivern com les carxofes, enciams i cols, alhora que alerta de preus baixos a l’inici de la campanya de cebes i creïlles. El responsable de la sectorial d’hortalisses d’AVA-ASAJA, Vicente José Sebastià, assenyala que “encara que és habitual que hi haja parades puntuals en el mercat, enguany no hi ha arguments objectius suficients que justifiquen uns preus tan ruïnosos per als horticultors, sobretot quan els consumidors tenen la cistella de la compra més cara”.
La carxofa, amb una creixent demanda i acceptació del mercat nacional i europeu, va obtindre una rendibilitat raonable al principi de la temporada, però a partir de febrer, coincidint amb l’arribada de temperatures més altes i vents de ponent, el seu preu mitjà en origen es va desplomar quasi a la meitat respecte a l’any anterior, caient fins als 0,35 €/kg. Mentrestant, els supermercats han mantingut els preus en destí al voltant dels 1,80 €/kg, pràcticament cinc vegades més.
Segons l’observatori de preus d’ASAJA, altres hortalisses de temporada han assolit, fins i tot, increments percentuals majors del camp a la botiga, com l’enciam (0,22 €/kg en origen i fins a 2,83 €/kg en destí, és a dir, es multiplica per dotze) i la col de fulla llisa (0,29 €/kg en origen i fins a 1,99 €/kg en supermercat, quasi set vegades més).
Tanmateix, els temors del sector agrari es disparen amb les primeres operacions de cebes i creïlles a l’horta valenciana. AVA-ASAJA denuncia que els preus oferits fins ara per la ceba no permeten cobrir ni tan sols els costos de producció, que s’han incrementat per l’encariment dels carburants, fertilitzants i altres inputs, encara més arran del conflicte a l’Orient Mitjà. AVA-ASAJA preveu a més que la producció valenciana de cebes no serà elevada a causa dels atacs del mildiu detectats en nombroses explotacions. Aquesta malaltia fúngica ja va provocar greus pèrdues de collita l’any passat —superiors al 80% en les finques més afectades— per les pluges primaverals i la manca de solucions eficaces per a la seua prevenció i control. “L’any està sent molt dur i, si no canvien les coses, la campanya de la ceba podria tornar a ser desastrosa”, remarca Sebastià.
Pel que fa a la creïlla, AVA-ASAJA acusa la competència deslleial de països tercers —sobretot Egipte, Marroc i Israel— i l’entrada de creïlla vella de França d’“obstaculitzar la compra del producte valencià i espanyol que sí que garanteix la màxima frescor, seguretat fitosanitària i sostenibilitat ambiental, en este cas contribuint a la preservació d’un espai tan singular com l’horta de València”. La superfície cultivada de creïlla es manté a la Comunitat Valenciana i disminueix al voltant del 15% a Espanya, per la qual cosa tampoc es preveu una sobreproducció que explique una caiguda dels preus en origen.
Davant aquesta situació, l’organització presidida per Cristóbal Aguado reclama al Govern que, a través de l’Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA), impulse una campanya per investigar possibles pràctiques fraudulentes al llarg de la cadena de valor. Així mateix, exigeix un augment dels controls sobre les importacions foranes per a previndre la introducció de produccions amb presència de productes fitosanitaris o residus prohibits per la normativa europea, així com l’entrada de noves plagues i malalties. Finalment, AVA-ASAJA sol·licita a la UE i al Govern espanyol que autoritzen, de manera permanent o excepcional, més matèries actives per a fer front al fong del mildiu.