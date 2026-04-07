Camarero anuncia noves ajudes perquè els ajuntaments contracten dones desocupades, especialment majors de 45 anys

La iniciativa busca millorar l’ocupabilitat femenina i facilitar el retorn al mercat laboral
El nou Espai Labora de Burjassot amplia serveis per a més de 16.000 persones demandants d’ocupació
La vicepresidenta primera i consellera d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha anunciat que Labora publicarà esta mateixa setmana una nova convocatòria d’ajudes perquè els ajuntaments contracten dones desocupades, amb prioritat per a majors de 45 anys, amb l’objectiu de millorar la seua inserció laboral.
Camarero ha realitzat este anunci durant la visita al nou Espai Labora de Burjassot, on ha destacat que les dones a partir de certa edat tenen més dificultats per a reincorporar-se al mercat laboral, i ha subratllat la necessitat que les administracions impulsen mesures específiques per a oferir noves oportunitats.
En este sentit, ha remarcat que les polítiques d’ocupació han d’estar orientades cap als col·lectius més vulnerables, incorporant la perspectiva de gènere i donant suport tant a dones com a joves. Estes ajudes se sumen a les ja publicades recentment per a la contractació de menors de 30 anys per part dels ajuntaments, amb una inversió superior als 12 milions d’euros.
Durant la visita, la vicepresidenta també ha conegut les noves instal·lacions de l’Espai Labora de Burjassot, que compta amb 602 metres quadrats, quasi el doble que l’anterior oficina, i que permetrà oferir una atenció més pròxima, personalitzada i eficaç.
Este espai dona servei a més de 16.000 persones demandants d’ocupació de nou municipis i disposa de sales multiús, zones d’atenció individualitzada i un punt violeta per a atendre amb major privacitat dones víctimes de violència de gènere i altres persones en situació vulnerable.
En 2025, este centre va realitzar més de 18.100 atencions sense cita, 8.010 entrevistes professionals i 1.887 itineraris personalitzats d’inserció, gestionant prop de 1.400 llocs de treball i aconseguint la inserció directa de 670 persones.
Finalment, Camarero ha destacat la millora de les dades d’ocupació a la Comunitat Valenciana, amb una reducció de l’atur de 2.467 persones en març i una baixada interanual del 6,3 %. A més, ha subratllat que el territori lidera el creixement d’afiliació a la Seguretat Social, amb 2,26 milions de persones afiliades, i ha insistit que “la millor política social és l’ocupació”, basada en orientació, formació i oportunitats.