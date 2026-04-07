Cullera renova integralment el sistema de contenidors soterrats

Els treballs milloren 14 illes amb nous models més funcionals, accessibles i eficients
La intervenció reforça l’estratègia municipal per a ser referent en sostenibilitat i innovació urbana
L’Ajuntament de Cullera continua avançant en la transformació del model de gestió de residus del municipi amb la renovació integral de les illes de contenidors soterrats, una actuació clau dins del procés de modernització d’este servei públic.
Aquesta intervenció suposa un salt qualitatiu en la prestació del servei, no sols des del punt de vista tècnic, sinó també en termes d’imatge urbana, qualitat de vida i respecte de l’entorn. Els treballs han permés renovar completament les instal·lacions, millorant la impermeabilització i apostant per nous sistemes més còmodes, higiènics i estèticament integrats en l’espai públic.
En total, s’ha actuat sobre 14 illes de contenidors soterrats amb 59 bústies, substituint les unitats antigues per models d’última generació, dissenyats per a optimitzar l’ús per part de la ciutadania i facilitar les labors de recollida. A més, els contenidors compten amb un sistema d’identificació en braille del tipus de residus, millorant així l’accessibilitat.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que “estem construint una ciutat més neta, més moderna i més eficient, on els servicis públics estan a l’altura del que mereix la ciutadania”, i ha subratllat que esta actuació és una peça fonamental dins del nou model de gestió de residus, més eficaç i respectuós amb el medi ambient.
Pel que fa a la seua ubicació, les illes renovades es troben en punts estratègics del municipi com el carrer València, l’inici de l’avinguda Diagonal i els seus encreuaments amb diversos carrers, la plaça Andrés Piles, el carrer Joan Fuster, la rotonda d’Agustín Olivert i el carrer 25 d’Abril.
Els treballs es completaran en les pròximes setmanes amb l’actuació en altres zones, amb l’objectiu de continuar avançant cap a un municipi més sostenible, modern i eficient en la gestió dels residus.