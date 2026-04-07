El Mareny de Barraquetes brilla amb creativitat en la desfilada de carrosses de les festes del Rosari

El Mareny de Barraquetes ha tornat a omplir-se de color i ambient festiu amb la celebració de les seues festes en honor a la Verge del Rosari.
Un dels actes més esperats ha sigut, un any més, la desfilada de carrosses, on la implicació del veïnat s’ha fet notar en cada detall.
La desfilada ha destacat pel seu caràcter participatiu i pel treball col·lectiu, que durant setmanes han preparat les seues propostes amb dedicació i esforç.
Entre les carrosses d’este any, ha destacat una gran varietat de temàtiques. Hem pogut vore dos carrosses amb motos Vespa, dues més ambientades en el món víking, i una proposta amb to crític que feia referència a la falta de festers i festeres, representada amb un fèretre.
Amb els tradicionals avisos previs, la comitiva va iniciar el recorregut des de la Cooperativa, avançant pels carrers del municipi entre música, disfresses i un ambient carregat d’alegria.
Finalment, es van donar a conéixer els premis, reconeixent el treball i la creativitat de tots els participants. La carrossa inspirada en Stranger Things va conquistar el públic i el jurat amb la seua originalitat i ambientació.
Una proposta del “món del revés” que es va endur el primer premi de la desfilada en un dia que, un any més, va tornar a demostrar la força de les tradicions i la unió del poble del Mareny.