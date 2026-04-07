La Passió torna a emocionar Benetússer en un Divendres Sant molt esperat

Un Divendres Sant multitudinari i ple d’actes
Recuperació després de la riuada i retorn de la il·lusió
Les representacions de la Setmana Santa de Benetússer recuperen la seua força després de les tràgiques conseqüències de la riuada del 2024, que va ocasionar danys en els escenaris i decorats que, des de fa més de 75 anys, donen vida a la Passió de Crist. Una Setmana Santa en viu lligada a la identitat de Benetússer, que enguany recupera la il·lusió amb l’aprovació d’una modificació de crèdit als pressupostos del 2026 per recuperar els escenaris.
El Divendres Sant ha començat amb la representació de l’Associació Cultural La Passió de l’Estampa Sacra del Judici de Jesús i Encontre de la Verge amb Clàudia, a la Plaça de l’Ajuntament. El bon temps ha acompanyat un matí que ha congregat veïnat i visitants de dins i fora de la comarca per disfrutar d’una jornada única.
A més, enguany, l’actor que representa a Jesucrist tanca un cicle, després de quatre anys consecutius en este paper.
El matí ha continuat amb el recorregut del Carrer de l’Amargura, finalitzant amb la representació de la Crucifixió a la Plaça del Cardenal Benlloch.
La Setmana Santa de Benetússer compta amb cinc representacions de l’Associació Cultural La Passió, que mobilitzen un centenar de persones. El Divendres Sant continua amb litúrgia, exposició dels Passos, representació del Descendiment i Processó del Sant Soterrar, fins al Dissabte Sant i Diumenge de Resurrecció. Benetússer viu els últims dies amb la mirada posada en el 2027, quan la Passió tornarà amb tot el seu esplendor.