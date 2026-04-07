Les gelades de finals de març provoquen pèrdues pròximes als 4 milions d’euros en cultius valencians

La Vall d’Albaida, la Costera i la Ribera Alta, les comarques més afectades
Prop de 1.200 hectàrees afectades per temperatures fora de temporada
per les gelades registrades a finals de març, amb danys en aproximadament 1.200 hectàrees de cultiu i unes pèrdues estimades en prop de 4 milions d’euros, segons ha informat LA UNIÓ Llauradora.
Els cultius més perjudicats han sigut el caqui, els fruiters d’estiu (com albercoc, bresquillera i prunera) i l’ametler. Les baixes temperatures es van produir principalment durant les nits del 28 al 30 de març, coincidint amb una fase especialment sensible del cicle vegetatiu, quan els cultius es troben en floració i desenvolupament del botó floral.
Aquest fet ha provocat danys en els teixits joves i en la floració, cosa que pot derivar en una reducció significativa de la producció final, tot i que encara caldrà esperar a l’evolució dels cultius per a determinar l’abast real de les pèrdues.
LA UNIÓ destaca que aquest tipus d’episodis meteorològics, cada vegada més freqüents fora del calendari habitual, evidencien la necessitat d’adaptar les polítiques agràries i els sistemes d’assegurances per a donar una millor resposta als riscos climàtics.
A més, l’organització sol·licitarà a Agroseguro que agilitze les peritacions per a facilitar el cobrament de les indemnitzacions, així com la posada en marxa d’ajudes directes, la condonació de l’IBI, bonificacions i ajornaments de quotes a la Seguretat Social, reduccions fiscals en l’IRPF i l’establiment de línies de crèdit preferencials per als agricultors afectats.