Més de 375 empreses sol·liciten les ajudes d’eficiència energètica de Turisme Comunitat Valenciana, dotades amb 21 milions d’euros

Alta participació del sector i disponibilitat de fons
Ajudes per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat
Més de 375 empreses del sector turístic han sol·licitat les ajudes d’eficiència energètica impulsades per Turisme Comunitat Valenciana, una línia dotada amb més de 21 milions d’euros i finançada amb fons europeus. Aquestes subvencions tenen com a objectiu principal reduir el consum energètic i millorar la sostenibilitat de les instal·lacions turístiques.
La consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha destacat a Benidorm la bona acollida de la convocatòria i ha animat les empreses del sector a presentar-se, ja que encara queden aproximadament 7 milions d’euros disponibles.
Durant la seua visita a diversos projectes, Cano ha conegut actuacions orientades a la millora energètica, com la realitzada a l’Hotel Cimbel, on s’ha substituït una caldera de gasoil per sistemes d’aerotèrmia, una tecnologia més eficient i respectuosa amb el medi ambient.
Aquestes ajudes, finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, poden cobrir fins al 100 % de la inversió en determinades actuacions. A més, permeten incloure despeses com la redacció de projectes, la gestió administrativa o la justificació de les actuacions.
Entre les accions subvencionables destaquen la renovació d’equipament, la millora d’instal·lacions tèrmiques, la incorporació d’energies renovables i mesures de digitalització orientades a l’estalvi energètic.
Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència no competitiva, facilitant així l’accés de les empreses, i permeten el pagament anticipat de les ajudes. El termini d’execució dels projectes s’estén fins al 15 de maig de 2026.
Amb aquesta iniciativa, l’administració autonòmica busca impulsar la modernització del sector turístic, reduir l’impacte ambiental i reforçar la competitivitat de les empreses de la Comunitat Valenciana.