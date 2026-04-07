Pérez Llorca anuncia que el posttrasvase Xúquer-Vinalopó estarà operatiu a finals de 2026 i urgeix al Govern a complir amb la reparació de la bassa de San Diego
La infraestructura hídrica és clau per al reg i el desenvolupament agrícola de més de 30.000 hectàrees
La Generalitat impulsa noves fases mentre reclama al Govern central actuacions pendents en matèria d’aigua
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que les obres del marge esquerre del posttrasvase Xúquer-Vinalopó, en les quals la Generalitat ha invertit 30 milions d’euros, estaran operatives a finals de 2026. Així mateix, ha avançat la posada en marxa d’una tercera fase amb l’objectiu de continuar millorant esta infraestructura que garantix el subministrament d’aigua als regants.
El president ha fet estes declaracions després de mantindre una reunió amb la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, L’Alacantí i el Consorci d’Aigües de la Marina Baixa, i visitar les obres juntament amb el conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina.
Pérez Llorca ha destacat que el Xúquer-Vinalopó és un símbol de solidaritat i eficiència dels trasvases, i ha remarcat la seua importància per a garantir l’aigua en unes 30.000 hectàrees de cultiu en comarques com el Vinalopó, l’Alacantí i la Vega Baixa. També ha posat en valor la col·laboració entre administracions i regants per a fer possible estes infraestructures.
Pel que fa a les actuacions concretes, el Tram I, que unix Monòver amb Novelda i connecta amb el sistema de distribució cap a Agost i Monfort del Cid, compta amb una inversió de 10 milions d’euros i ja es troba en fase de proves. D’altra banda, el Tram II, que discorre entre Novelda, Monfort del Cid i Agost, disposa d’una inversió de 20 milions d’euros i presenta un grau d’execució del 50 %, amb previsió d’estar operatiu a finals d’any.
El president ha anunciat que la Generalitat ja treballa en una tercera fase i ha subratllat la voluntat de mantindre inversions anuals en infraestructures hidràuliques per a garantir el subministrament d’aigua a població, regants i sectors productius.
En paral·lel, Pérez Llorca ha exigit al Govern d’Espanya la reparació de la bassa de San Diego, una infraestructura que considera estratègica i que, segons ha indicat, està construïda però no funciona. La Generalitat ha sol·licitat formalment en dues ocasions la seua reparació.
El cap del Consell també ha reiterat el suport al transvasament Tajo-Segura i ha fet una crida al diàleg i a la unitat per a aconseguir un gran pacte de l’aigua a Espanya. A més, ha recordat el compromís del Consell amb projectes com el de Vertido 0 a la badia d’Alacant i ha criticat la decisió del Govern central de no executar-lo.
Finalment, ha remarcat que la Generalitat continuarà apostant per una gestió eficient i sostenible de l’aigua, mitjançant la modernització dels regadius i la millora dels sistemes de depuració, amb l’objectiu de no desaprofitar ni una sola gota d’un recurs essencial per al territori.