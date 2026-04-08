Albalat de la Ribera celebra la Pasqua al Mercat Municipal amb una iniciativa de promoció local

L’Ajuntament impulsa el comerç local amb un esmorzar tradicional de mona i xocolate
La proposta busca dinamitzar el mercat i fomentar les compres de proximitat
Albalat de la Ribera celebrarà el pròxim dijous 9 d’abril una jornada especial de Pasqua al Mercat Municipal. La iniciativa està impulsada per la Regidoria de Comerç amb l’objectiu de promoure l’activitat comercial local i donar suport als establiments del municipi.
Durant la campanya, les persones que s’acosten a comprar al mercat seran convidades per l’Ajuntament a un tros de mona de Pasqua elaborada pels forns locals, acompanyada de xocolate. Esta acció busca incentivar les compres en el comerç de proximitat i crear un ambient festiu i participatiu.
La proposta pretén, a més, posar en valor els productes tradicionals del municipi i reforçar el vincle entre la ciutadania i el mercat municipal. La jornada es presenta com una oportunitat per a gaudir d’un matí amb ambient de Pasqua mentre es fomenta l’economia local.
Amb esta iniciativa, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb el suport al teixit comercial del poble. El Mercat Municipal es consolida així com un espai clau per a la dinamització social i econòmica d’Albalat de la Ribera.