Camarero destaca el valor social dels camps de voluntariat juvenil de l’IVAJ

La iniciativa fomenta la solidaritat i la implicació de la joventut amb menors en risc d’exclusió
El Consell reforça també les polítiques d’ocupació i formació per a joves
La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha posat en valor el caràcter social dels camps de voluntariat impulsats per l’Institut Valencià de la Joventut, així com la tasca solidària de les persones joves participants.
Camarero ha visitat l’alberg juvenil Argentina de Benicàssim, on es desenvolupa un camp de voluntariat dins de la campanya “Viu la solidaritat 2026”, en el qual participen 17 joves que organitzen activitats lúdiques i socioeducatives per a menors tutelats d’entre 9 i 12 anys en risc d’exclusió social.
La vicepresidenta ha destacat que estes iniciatives promouen la implicació responsable de la joventut i contribuïxen al benestar, desenvolupament personal i integració social dels menors, oferint-los espais d’oci segur, educatiu i enriquidor.
A més, estos programes permeten fomentar valors com l’empatia, el respecte, la inclusió i la justícia social, al mateix temps que faciliten el contacte amb referents juvenils positius i el intercanvi cultural entre participants de diferents procedències.
Impuls a l’ocupació juvenil
Durant la visita, Camarero també ha remarcat el descens de l’atur juvenil en la Comunitat Valenciana, amb una caiguda del 4,6 % interanual, i ha destacat les mesures impulsades pel Consell per millorar les oportunitats laborals dels joves.
Entre elles, destaquen les ajudes per a la contractació indefinida de joves qualificats, així com programes gestionats per Labora, com el Pla de Formació 2026, dotat amb prop de 200 milions d’euros, que preveu formar més de 58.000 persones.
Igualment, iniciatives com les Escoles Taller i programes mixtos d’ocupació-formació permeten als joves adquirir experiència laboral real mentre es formen, facilitant així la seua inserció al mercat de treball.
Amb estes accions, la Generalitat reafirma el seu compromís amb una joventut més formada, implicada socialment i amb majors oportunitats de futur.