El Mareny de Barraquetes celebra la seva festa amb Germanor i arròs a banda

Germanor i bon ambient era el que es respirava aquest any als carrers del Mareny de Barraquetes.
La cita anual combinava la passió per la festa amb la gastronomia, oferint als veïns i visitants un dinar popular al carrer de l’església, amb arròs a banda com a protagonista.
Els carrers es van omplir de converses, rialles i salutacions entre veïns creant un ambient acollidor i festiu.
Totes i tots van aprofitar l’ocasió per compartir taula amb familiars, amics i veïns, reforçant la convivència i la germanor que caracteritza esta cita anual.
Xiquets i xiquetes corrien i jugaven pels voltants mentre els més grans comentaven les últimes novetats del poble i rememoraven edicions passades de la festa.
Els assistents van poder degustar l’arròs a banda, elaborat amb cura i servit en una atmosfera de complicitat i alegria, que convertia el carrer de l’església en el veritable centre neuràlgic de la celebració.
Esta barreja de gastronomia, germanor i música va fer que cada racó del carrer es convertís en un espai de trobada i convivència, on la festa no només es vivia a la taula, sinó també a cada pas, a cada conversa i a cada rialla.
La tradició i la participació ciutadana continuen sent l’essència del Mareny de Barraquetes, consolidant un any més l’esperit festiu que fa d’aquest poble un lloc especial per viure les seues festes.