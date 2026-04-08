El Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta celebra una edició especial pel seu 30 aniversari

El campionat de raspall es disputarà en Castelló, Càrcer i Guadassuar
La competició consolida el seu creixement amb participació masculina i femenina
El Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta celebrarà en 2026 una edició especial amb motiu del 30 aniversari de la institució. El campionat de raspall, tant masculí com femení, arrancarà el pròxim 12 d’abril i es prolongarà fins al dia 19, amb partides en diferents municipis de la comarca.
La presentació oficial va tindre lloc a la seu de la Mancomunitat a Alzira, amb la participació de representants institucionals i esportius. La presidenta, Paqui Momparler, va destacar la importància d’este trofeu, que ja suma 23 anys d’història i que des de 2019 es disputa en la modalitat de raspall, incorporant també la competició femenina des de 2024.
El calendari esportiu començarà en el trinquet de Castelló amb les semifinals, continuarà a Càrcer amb noves eliminatòries i el tercer i quart lloc, i culminarà a Guadassuar amb les finals dels dos campionats. La competició reunirà destacats jugadors i jugadores, amb enfrontaments molt igualats que prometen un alt nivell esportiu.
Des de la Federació de Pilota Valenciana s’ha valorat positivament el suport institucional. El director esportiu, Santi Navarro, va agrair la implicació dels ajuntaments i de la Mancomunitat en la promoció d’un esport tradicional valencià, així com la participació de jugadors locals i internacionals.
Per la seua part, els protagonistes també han mostrat il·lusió per competir en este torneig. Els jugadors han coincidit a assenyalar la igualtat i exigència del campionat, així com la motivació per arribar a la final i optar al títol.
La jornada final tindrà lloc el 19 d’abril a Guadassuar, posant el punt final a una edició que reforça el compromís de la Mancomunitat de la Ribera Alta amb la pilota valenciana. El trofeu es consolida així com una cita destacada dins del calendari esportiu i cultural de la comarca.