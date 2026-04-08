Labora destina 16 milions d’euros a accions formatives per a persones treballadores

El programa busca millorar la qualificació professional i adaptar-se al mercat laboral
El Pla de Formació 2026 preveu més de 58.000 persones beneficiàries
Labora, el Servici Valencià d’Ocupació i Formació, ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de subvencions destinada a entitats per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones treballadores ocupades a la Comunitat Valenciana. La dotació total és de 16 milions d’euros dins d’una estratègia global de formació contínua.
L’objectiu principal d’estes accions és millorar la qualificació professional de les persones treballadores, afavorir la seua adaptació als canvis del mercat laboral i facilitar l’actualització de competències. A més, es permet la participació de persones desocupades dins d’un percentatge limitat per a afavorir la seua inserció laboral.
Les formacions estan orientades a impulsar el reciclatge professional i la millora de l’ocupabilitat en un context de transformació tecnològica i productiva. Els continguts s’adapten a sectors estratègics com la indústria, la construcció, l’agroalimentació, el transport, el turisme, la logística, el comerç, la dependència i la digitalització.
Les entitats interessades hauran de presentar les sol·licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat o de la web de Labora. Este programa s’emmarca dins del Pla de Formació 2026, dotat amb prop de 200 milions d’euros i més de 4.100 accions formatives previstes.
Amb esta iniciativa, Labora busca donar resposta a les necessitats del teixit productiu i reforçar les oportunitats laborals de la ciutadania. L’objectiu final és millorar l’ocupabilitat i afavorir la mobilitat professional en la Comunitat Valenciana.