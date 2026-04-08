Mareny de Barraquetes viu la seua tradicional processó en honor a la Verge del Rosari

Al Mareny de Barraquetes, l’ambient es respirava carregat de solemnitat amb motiu de la tradicional processó en honor a la Verge del Rosari.
Aquest any, de manera excepcional, no hi havia festers ni festeres per vestir els seus millors gal·les, però els veïns i visitants van participar amb la mateixa devoció i emoció que en anys anteriors, seguint el recorregut del sant patró pels carrers del poble.
La processó va mostrar l’essència més popular i comunitària de la festa.
Famílies s’aplegaven al llarg del recorregut, xiquets i xiquetes seguien amb ulls brillants, i els més grans compartien records d’anteriors edicions, creant un ambient d’unitat i tradició que omple cada racó del Mareny de Barraquetes durant estes dates.
Quan la processó va arribar al seu final, es va fer un moment especial per anunciar els noms dels festers i festeres que participaran l’any vinent.
Quan la processó va arribar al seu final, la imatge de la Verge del Rosari va ser solemnment retornada a la parròquia.
Amb un espectacular castell de focs artificials que va il·luminar el cel culminava el dia, demostrant que la tradició i la participació ciutadana són el cor de les celebracions del Mareny de Barraquetes