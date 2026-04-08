Sanitat posa en marxa a Castelló la primera unitat multidisciplinària per a pacients amb ELA i malalties rares

Nou servei integrat al Hospital General de Castelló
Atenció coordinada en un mateix espai per a diverses especialitats
La Conselleria de Sanitat ha posat en marxa a Castelló la nova Unitat Multidisciplinària d’ELA i Malalties Rares, que donarà assistència a tots els pacients d’estes patologies de l’Agrupació Sanitària Interdepartamental de Castelló.
Es tracta de la primera unitat d’estes característiques en funcionament a la Comunitat Valenciana, a la qual se sumaran pròximament unitats en l’Hospital Doctor Balmis d’Alacant i en l’Hospital La Fe de València.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat que es tracta d’un projecte clau per a la humanització de l’atenció sanitària, ja que integra en un mateix espai diferents especialitats mèdiques i serveis com neurologia, pneumologia, rehabilitació, endocrinologia, psicologia clínica, teràpia ocupacional i infermeria, evitant desplaçaments als pacients.
La unitat està situada en un edifici annex al Hospital General de Castelló i compta amb accés directe des del carrer, facilitant l’entrada a persones amb mobilitat reduïda. Les instal·lacions disposen de quatre consultes mèdiques, una consulta de medicació, una sala de tècniques d’infermeria, zona d’espera i espais adaptats, amb una inversió superior als 200.000 euros.
Segons ha explicat la Conselleria, la unitat donarà servei a entre 35 i 40 pacients a l’any, amb seguiments periòdics cada tres o quatre mesos, oferint una atenció integral en una sola jornada.
D’altra banda, el conseller també ha anunciat l’inici de la fase final de les obres d’ampliació del servei d’Urgències del mateix hospital. En esta fase s’ha posat en marxa una nova sala d’observació amb 24 places i s’han incorporat espais per al descans del personal sanitari, amb una ampliació total de superfície assistencial que continuarà completant-se durant l’estiu.
Finalment, s’ha previst un increment de personal en Urgències amb noves incorporacions de professionals, amb una inversió global de la Generalitat que supera els 2 milions d’euros, amb l’objectiu de reforçar l’atenció davant l’augment de la pressió assistencial.