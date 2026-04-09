23 detenidos por el robo de cobre en municipios de la provincia de Valencia y l’Horta Sud

Recuperats desenes de quilos de coure sostret
Els robatoris provoquen greus danys en serveis públics
La Guàrdia Civil ha detingut 23 persones i n’ha investigat dues més en cinc operacions desenvolupades a la província de València contra el robatori de coure, un delicte que provoca un greu perjudici en els serveis públics.
Una de les actuacions es va iniciar a Carcaixent després del robatori de material i cablejat de coure en una caseta. La investigació va permetre localitzar el punt de venda a Alzira i identificar la presumpta autora, una dona de 49 anys, detinguda per robatori amb força.
En Alfafar i Castellar-Oliveral es van investigar diversos furts de cablejat telefònic, relacionats amb una furgoneta accidentada que transportava aquest material i que va ser abandonada pels seus ocupants.
Un dels casos més greus va tindre lloc en la línia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana entre Picanya i Torrent, on es van sostraure 180 metres de cable de catenària, fet que va provocar la suspensió del servei ferroviari i va afectar més de 38.000 usuaris diaris. El presumpte autor va ser detingut amb 38,5 quilos de coure.
A Ayora, la Guàrdia Civil va interceptar una furgoneta amb 14.000 metres de cablejat procedent de robatoris en plantes fotovoltaiques. Quatre homes van ser detinguts per diversos delictes, entre ells pertinença a organització criminal.
Finalment, a la Vall d’Albaida, tretze persones han sigut detingudes per la sostracció de cablejat d’enllumenat públic en diversos polígons industrials. Els autors utilitzaven un mateix mètode per extraure el cable i intentar vendre’l posteriorment. En aquesta operació es van recuperar 74 quilos de coure.
Les investigacions han sigut desenvolupades per diferents unitats de la Guàrdia Civil, destacant la participació de l’Equip ROCA de Xàtiva.