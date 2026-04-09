Arriba una nova edició de la campanya del Serval “Avant va el carro”

La iniciativa d’Ajuntament d’Alzira fomenta l’ús del valencià en el comerç local amb el sorteig de 70 carros entre la clientela
La campanya compta amb més de 60 comerços adherits i es pot participar fins al 15 d’abril
El Servei Alzireny de Promoció del Valencià (Serval) de l’Ajuntament d’Alzira ha encetat una nova edició de la campanya “Avant va el carro”, una iniciativa destinada a fomentar l’ús del valencià en l’àmbit del comerç local.
La campanya té com a objectiu el sorteig de setanta carros entre la clientela dels comerços participants, dels quals actualment ja hi ha més de 60 establiments inscrits. Qualsevol botiga interessada pot sol·licitar participar-hi fins al pròxim 15 d’abril.
El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha destacat que apostar pel valencià en el comerç local és apostar per la identitat, l’economia i la proximitat amb la ciutadania, subratllant que els comerços són espais clau per a la socialització i l’ús quotidià de la llengua.
A més, ha remarcat que la resposta del teixit comercial està sent molt positiva, ja que cada vegada són més els negocis que entenen que el valencià genera proximitat i reforça el vincle amb la clientela.
Durant els dies 14 i 15 d’abril, es distribuiran als comerços participants els materials de la campanya, incloent cartells informatius, butlletes d’inscripció, urnes i un carro. Les persones clientes podran omplir les seues butlletes i dipositar-les en les urnes fins al 27 d’abril, moment en què començarà la recollida. Finalment, el 30 d’abril, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Alzira, es realitzarà el sorteig d’un guanyador per cada urna.