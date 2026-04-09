Convocats cinc nous dies de vaga en Metrovalencia durant abril

Parades en diverses franges horàries els dies 16, 21, 23, 28 i 30 d’abril
El conflicte se centra en la falta d’acords sobre seguretat i condicions laborals
Les seccions sindicals de Semaf en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han convocat cinc nous dies de vaga en Metrovalencia i el TRAM d’Alacant com a ampliació de les aturades iniciades al març. La decisió respon al malestar del col·lectiu de maquinistes davant la falta d’avanços per part de l’empresa en matèria de seguretat i en la negociació del XIV Conveni Col·lectiu.
Les aturades estan previstes els dies 16, 21, 23, 28 i 30 d’abril, en tres franges horàries: de 07:00 a 10:00 hores, de 13:00 a 16:00 hores i de 19:00 a 21:00 hores, i afectaran totes les línies de Metrovalencia i del TRAM d’Alacant.
El sindicat reclama un total de 30 reivindicacions, entre les quals destaquen el reconeixement professional dels maquinistes, millores en l’organització del treball, la fidelització del personal en llocs crítics per a la seguretat, la implantació d’una cultura justa i la regulació de les bosses d’ocupació temporal.
En el marc del conflicte, s’ha celebrat una nova reunió de mediació en el Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana (TAL). Segons el sindicat, FGV ha rebutjat qualsevol acord, fet que manté obert un escenari de conflictivitat que podria prolongar-se en el temps si no s’aconsegueixen avanços en la negociació.